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Kocaeli’de aileler birbirine girdi: 1 can kaybı, 6 yaralı

İHA
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Giriş: 24.02.2022 12:17
Kocaeli'nde 2 aile arasında bilinmeyen bir sebepten kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 1 kişi pompalı tüfekle vurularak yaşamını yitirdi, 6 kişi de darp sebebiyle yaralandı. Olaydan kısa bir süre sonra da mahalledeki iki ev kundaklandı.

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saat 23.00 sularında 2 aile arasında kavga çıktı. Çıkan kavga sonucunda S.Ö., pompalı tüfekle Tarık Tanaç'a ateş etti. Tanaç kanlar içinde yere yığılırken, olaya karışan 6 kişi de darp neticesinde vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

GENİŞ ÇAPLI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan şahıslar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Polis ekipleri ise bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Tarık Tanaç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya karışan şüphelileri gözaltına aldı.

SABAHA KARŞI 2 EV KUNDAKLANDI

Sabaha karşı saat 05.00 sıralarında ise kimliği belirsiz şüpheliler tarafından mahalledeki 2 ev kundaklandı. Evlerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında 2 evde de kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Evlerde maddi hasar oluştu.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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