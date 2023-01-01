02 Ocak 2023, Pazartesi
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Kocaeli TEM’de yanan minibüs alev topuna döndü
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yanan minibüs alev topuna döndü. Minibüsün alev alev yandığı o anlar kameralara yansıdı.
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde minibüs alevlere teslim oldu.
İstanbul istikametinde sağ şeritte duran minibüsten bilinmeyen sebeple çıkan yangın, trafikte de yavaşlamaya sebep oldu.
Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
MİNİBÜS KÜLE DÖNDÜ
Yapılan çalışma neticesinde yangın söndürülürken alev topuna dönen minibüs kullanılmaz hale geldi.
Minibüsün alev alev yandığı o anlar kameralara yansıdı.