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Klip çekimine çatışma baskını! Çatışma senaryo baskın gerçek

A Haber
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Giriş: 01.07.2023 21:03
İstanbul polisi gece saatlerinde çatışma ihbarıyla alarma geçti. Küçükçekmece sokaklarında eli silahlı yüzü maskeli bir grup vardı. Polis, bulundukları bölgeye baskın yaptı. İşin arkasından ise bambaşka bir hikaye çıktı.
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