Klip çekimine çatışma baskını! Çatışma senaryo baskın gerçek

İstanbul polisi gece saatlerinde çatışma ihbarıyla alarma geçti. Küçükçekmece sokaklarında eli silahlı yüzü maskeli bir grup vardı. Polis, bulundukları bölgeye baskın yaptı. İşin arkasından ise bambaşka bir hikaye çıktı.

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