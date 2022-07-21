Klima neden hasta eder? Klima hastalığı nasıl anlaşılır?

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek için kullanılan klima hastalığa neden olabiliyor. Peki, doğru klima kullanımı nasıl olmalı? Hasta olmamak için nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber ekibinden Büşra Yazıcı aktardı. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdal Erkoç, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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