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Klima neden hasta eder? Klima hastalığı nasıl anlaşılır?

A Haber
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Giriş: 21.07.2022 14:44
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte serinlemek için kullanılan klima hastalığa neden olabiliyor. Peki, doğru klima kullanımı nasıl olmalı? Hasta olmamak için nelere dikkat edilmeli? Detayları A Haber ekibinden Büşra Yazıcı aktardı. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erdal Erkoç, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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