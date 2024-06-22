KKTC’de İngilizlerin "ezan" rahatsızlığı! Hem taciz edip saldırdılar hem dava açtılar | Hoparlörün kablosunu kesip aileyi taşladılar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yargıya taşınan 'ezan' rahatsızlığı, Türkiye gündemindeki yerini de koruyor. Girne'deki Karşıyaka köyünde, ezan sesini duyabilmek için çatılarına hoparlör bağlatan besimler çifti, o günden bu yana kabusu yaşıyor.

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