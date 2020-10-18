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Kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu! Çevredekiler gülerek izledi
İki liseli kız öğrencinin sevgili tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin kavgayı gülerek izlemesi, tepkilere neden oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.
İki liseli kız öğrencinin sevgili tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin kavgayı gülerek izlemesi, tepkilere neden oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.