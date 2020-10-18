Kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu! Çevredekiler gülerek izledi

İki liseli kız öğrencinin sevgili tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin kavgayı gülerek izlemesi, tepkilere neden oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

İki liseli kız öğrencinin sevgili tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin kavgayı gülerek izlemesi, tepkilere neden oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.