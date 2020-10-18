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Haberler Galeri Son dakika: Kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu! Çevredekiler gülerek izledi

Son dakika: Kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu! Çevredekiler gülerek izledi

Son dakika haberi... İki liseli kız öğrencinin sevgili tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredekilerin kavgayı gülerek izlemesi, tepkilere neden oldu. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Giriş Tarihi: 18.10.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 18.10.2020 16:28
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Son dakika: Kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu! Çevredekiler gülerek izledi

Kosova'da iki liseli kız öğrenci okulun bahçesinde yumruk yumruğa kavga etti. Liseli öğrencinin sevgilisine sosyal medyadan yazdığı için arkadaşıyla tartışmaya başladı. Birbirine hakaret eden kızlar sinirlerine hakim olamayarak okul bahçesinde tartışmaya devam etti.

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Son dakika: Kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu! Çevredekiler gülerek izledi

Saç saça, baş başa giren liseli kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.Arkadaşları kavga eden öğrencileri ayırmak yerine gülerek izlemeleri tepki çekti.

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Son dakika: Kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu! Çevredekiler gülerek izledi

Sosyal medyaya düşen kavgaya ait görüntüler, okul yönetimini harekete geçirdi. Söz konusu olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Son dakika: Kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu! Çevredekiler gülerek izledi

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Son dakika: Kızların sevgili kavgasında yumruklar konuştu! Çevredekiler gülerek izledi

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