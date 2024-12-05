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Kızgın pekmezi başından aşağı döken fırın çalışanı ağır yaralandı

Kızgın pekmezi başından aşağı döken fırın çalışanı ağır yaralandı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.12.2024 14:37
Güncelleme:05.12.2024 14:38
Olay, sabah saatlerinde Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi’nde meydana geldi. Simit üretilen bir fırında çalışan kişi, elleri yanmasın diye bezle tuttuğu tenceredeki kızgın pekmezi başına döktü. Kaynayan pekmez nedeniyle başında ve vücudunda yanıklar oluşan fırıncı yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan yaralının hayati tehlikeyi atlatamadığı belirtildi. Bu arada yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kızgın pekmezi başından aşağı döken fırın çalışanı ağır yaralandı
Kızgın pekmezi başından aşağı döken fırın çalışanı ağır yaralandı
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