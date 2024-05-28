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Kız isteyen damat adayı hastanelik oldu! Kahveye tuz yerine deterjan kattı

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.05.2024 10:51
Geleneksel hale gelen damat kahvesine tuz atma adeti bir gelin adayının abartması sonucu neredeyse damat adayının ölümü ile sonuçlanıyordu. İzmir'de kız isteme merasiminde gelin adayının kahveye tuz yerine deterjan katmasıyla zehirlenen damat hastaneye kaldırıldı.
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