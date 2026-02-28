İran’dan sert misilleme mesajı: Bitiş sizin elinizde olmayacak!

ABD ve İsrail’in İran’ın stratejik noktalarına yönelik başlattığı hava saldırıları sonrası Orta Doğu resmen ateş çemberine döndü. İran dini lideri Hamaney’in güvenli bir bölgeye götürüldüğü, 30’dan fazla noktanın ise ağır bombardıman altında olduğu bildiriliyor. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Washington’daki sıcak atmosferi, ABD yönetiminin hamlelerini ve Donald Trump’ın açıklamalarının perde arkasını canlı yayında aktardı.