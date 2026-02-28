CANLI YAYIN
Trump'tan İran'a yapılan saldırı hakkında ilk açıklama
Trump: İran'a saldırılara başladık
İran'da patlama! İsrail'den "önleyici saldırı" açıklaması
Orta Doğu'da savaş resmen başladı
Gizem Karaca'nın minik kızı doğada keşifte
İran’dan sert misilleme mesajı: Bitiş sizin elinizde olmayacak!

ABD ve İsrail’in İran’ın stratejik noktalarına yönelik başlattığı hava saldırıları sonrası Orta Doğu resmen ateş çemberine döndü. İran dini lideri Hamaney’in güvenli bir bölgeye götürüldüğü, 30’dan fazla noktanın ise ağır bombardıman altında olduğu bildiriliyor. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, Washington’daki sıcak atmosferi, ABD yönetiminin hamlelerini ve Donald Trump’ın açıklamalarının perde arkasını canlı yayında aktardı.

