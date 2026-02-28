CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Trump: İran'a saldırılara başladık

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'a yönelik İsrail saldırılarının ardından açıklamada bulundu.Trump, "İran'da büyük ölçekli saldırı operasyonlarına başladık" ifadesini kullandı.

