İsrail’de sirenler çalıyor: İran’dan ‘ezici’ misilleme harekatı başladı!

İsrail’in İran’ın başkenti Tahran’a düzenlediği saldırının ardından beklenen misilleme gecikmedi. İran, İsrail topraklarına yönelik kapsamlı bir füze saldırısı başlattı. AA Orta Doğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz, A Haber canlı yayınında sıcak gelişmeleri aktarırken, İsrail ordusunun alarm durumuna geçtiğini ve halkın sığınaklara koştuğunu bildirdi. Orta Doğu’da savaş çanları en yüksek perdeden çalarken, dünya nefesini tutmuş durumda.