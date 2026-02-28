CANLI YAYIN
Gizem Karaca'nın minik kızı doğada keşifte
İran’dan sert misilleme mesajı: Bitiş sizin elinizde olmayacak!
Trump: İran'a saldırılara başladık
İran’dan ‘ezici’ misilleme harekatı başladı!
7 binden fazla nadir hastalık bulunuyor!
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kara harekatı kapıda mı? “Asıl hedef İran’ı etnik parçalara bölmek”

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı topyekun saldırının şifrelerini canlı yayında deşifre etti. Akgün, saldırının sadece askeri hedefleri değil, İran’ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını belirterek, "Asıl niyet İran’ı etnik parçalara bölerek haritadan silmek" dedi. Operasyonun kod adından Trump’ın ikircikli siyasetine kadar birçok kritik noktaya değinen Akgün, bölgenin geri dönülemez bir yola girdiğini vurguladı.

Bakan Işıkhan'dan emeklilere destek ödemesi sözleri!
Pop rap yerine "Hu der Allah"
ABD-İran hatında gerilim! | Bölgedeki sıcak bilgiler A Haber'de
Mavi Vatan’ın gücü Avrupa’da
Kağıt üstünde Pakistan sahada Afganistan! A Haber’de çarpıcı savaş senaryosu
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in acı günü
Sokaklarında Mehter limanlarında donanma
