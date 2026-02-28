Kara harekatı kapıda mı? “Asıl hedef İran’ı etnik parçalara bölmek”

A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün, İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik başlattığı topyekun saldırının şifrelerini canlı yayında deşifre etti. Akgün, saldırının sadece askeri hedefleri değil, İran’ın toprak bütünlüğünü hedef aldığını belirterek, "Asıl niyet İran’ı etnik parçalara bölerek haritadan silmek" dedi. Operasyonun kod adından Trump’ın ikircikli siyasetine kadar birçok kritik noktaya değinen Akgün, bölgenin geri dönülemez bir yola girdiğini vurguladı.