Özel Haber 28 Şubat'ın Siyonist parmak izi I A Haber’de çarpıcı analiz
Yaşam Pop rap yerine "Hu der Allah"
Özel Haber Mavi Vatan’ın gücü Avrupa’da
Özel Haber Dünya Başkan Erdoğan'ı konuşuyor
Yaşam Esenyurt'ta koca dehşeti
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ABD-İran hatında gerilim! Trump'tan savaş sinyali: Mecbur kalabilirim | Bölgedeki sıcak bilgiler A Haber'de

Orta Doğu’da gerilim azalmıyor. Bir yanda planlama ve çözüm projeleri devam ederken, diğer yanda sahada askeri hareketlilik ve karşılıklı tehditler zirveye tırmanmış durumda. Tahran’dan Ekber Karabağ ve Washington’dan İrfan Sapmaz, bölgedeki son durumu ve perde arkasında yaşanan gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendirdi. Diplomatik masadan gelen “ılımlı” mesajlara rağmen, kamuoyundaki endişeler ve başkentlerdeki yoğun askeri hareketlilik, bölgenin kırılgan konumunu bir kez daha ortaya koyuyor.

7 bin robot süpürgenin kontrolünü ele geçirdi!
Narkotik polisinden zehir baronlarına darbe!
Gergin bekleyiş: ABD-İran masası dağılacak mı?
Pakistan ve Afganistan hattında kirli oyun
Afrika'da öğrenciler "Kabe'de hacılar hu der Allah" ilahisini söyledi
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in acı günü
Pakistan-Afganistan savaşının sebebi ne?
