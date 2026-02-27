ABD-İran hatında gerilim! Trump'tan savaş sinyali: Mecbur kalabilirim | Bölgedeki sıcak bilgiler A Haber'de

Orta Doğu’da gerilim azalmıyor. Bir yanda planlama ve çözüm projeleri devam ederken, diğer yanda sahada askeri hareketlilik ve karşılıklı tehditler zirveye tırmanmış durumda. Tahran’dan Ekber Karabağ ve Washington’dan İrfan Sapmaz, bölgedeki son durumu ve perde arkasında yaşanan gelişmeleri A Haber ekranlarında değerlendirdi. Diplomatik masadan gelen “ılımlı” mesajlara rağmen, kamuoyundaki endişeler ve başkentlerdeki yoğun askeri hareketlilik, bölgenin kırılgan konumunu bir kez daha ortaya koyuyor.