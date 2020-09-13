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"Kıyamet gününün provasını yaşadık" Ankara'daki kum fırtınası böyle anlattı

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Giriş: 13.09.2020 21:26
Güncelleme:13.09.2020 21:41
Ankara'da yaşanan kum fırtınası Haymana ve Polatlı ilçelerinde çalışan yaklaşık 2 bin 500 tarım işçisini etkiledi. Afet sonrası devlet tüm birimleriyle teyakkuza geçti ve bölgede bulunan işçilere AFAD tarafından çadır, yatak ve battaniye gönderildi. Öte yandan bir vatandaş "Kıyamet gününün provasını yaşadık" diyerek o anları A Haber'e anlattı.
Kıyamet gününün provasını yaşadık
"Kıyamet gününün provasını yaşadık"
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