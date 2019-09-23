Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren hakim hakkında flaş karar

Ünlü oyuncu ile fotoğraf çektiren hakim hakkında inceleme başlatıldı. HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz twitter hesabından açıklama yaparak, “Bir hakim ile film yıldızının duruşma salonunda birlikte çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayımlanması akabinde HSK resen inceleme başlatmış olup, pazartesi itibariyle konu hakkında kamuoyu ayrıntılı olarak ayrıca bilgilendirilecektir. Saygı ile duyurulur” ifadelerine yer verdi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sahte fatura kullandığı iddiasıyla "vergi usül kanuna muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hakim istemiyle geçtiğimiz perşembe günü Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkmıştı. İddiaya göre, duruşma sonrasında Anadolu Adliyesi'nde görevli başka bir kadın hakim ünlü oyuncuyla fotoğraf çektirdi. Ardından çektirdiği fotoğrafı 'Perşembe'nin sürprizi' açıklamasıyla sosyal medyasında paylaştı. Sosyal medyada yayılan fotoğraf büyük tepki topladı.

TATLITUĞ'DAN İLK AÇIKLAMA

İncele kararının ardından Kıvanç Tatlıtuğ'dan da ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tatlıtuğ, "Fotoğraftaki hakim, benim davama bakan hakim değildir. Kamuoyunu bilgilendirmek isterim" dedi.