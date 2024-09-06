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Kışlık konserve hazırlıkları başladı! A Haber ekibi turşu yaptı

Kışlık konserve hazırlıkları başladı! A Haber ekibi turşu yaptı

Figen Koçak
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 15:44
Kışlık konserve hazırlıkları devam ediyor. Şehre yakın doğal hayatın içinde ekibimiz bu hazırlıkları görüntüledi. Girişimci kadınlar bize turşu kurulumu, kahvaltılık sos yapımını, salça yapımını anlattılar. A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara Çubuk'tan detayları aktardı.

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