Kışlık konserve hazırlıkları başladı! A Haber ekibi turşu yaptı

Kışlık konserve hazırlıkları devam ediyor. Şehre yakın doğal hayatın içinde ekibimiz bu hazırlıkları görüntüledi. Girişimci kadınlar bize turşu kurulumu, kahvaltılık sos yapımını, salça yapımını anlattılar. A Haber muhabiri Murat Sekban Ankara Çubuk'tan detayları aktardı.

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