İlişkilerin en temel sorunlarından biri kıskançlık. Birçok boşanmanın da nedeni aslında. Ancak Yargıtay'dan emsal karar çıktı ve bu kez kıskanç eş haklı bulundu.

İlişkilerin en büyük sorunu boşanmaların en temel nedeni: Kıskançlık... Bir boşanma davasında yargıtaydan emsal karar çıktı. Eş sadakatsiz olunca kadın kıskanmakta haklı bulundu. Avukat Ahmet Yaşar Küba "karşı taraf güven sarsıcı davranışta bulunduğu için kıskançlık eylemini meşrulaştıran bir durum var" ifadelerini kullandı.

YANLIŞ YORUMLANMASIN

Bu karar sizi yanıltmasın çünkü ileri derece kıskançlık yani karşı tarafı rahatsız eden kıskançlık boşanmalarda hala kusurlu davranış olarak kabul ediliyor. Uzman isim "bu kararı yanlış yorumlayarak kıskançlığın doğal meşru bir şey olduğunu düşünmesin kimse." dedi.