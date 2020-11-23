İş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti

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Kısıtlama bitti iş başı yapan vatandaşlar yollara akın etti

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Giriş: 23.11.2020 08:39
Güncelleme:23.11.2020 08:44
Son dakika haberi... Hafta sonu belirli saatler arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Haftanın ilk iş gününde vatandaşlar yollara akın etti.

Ülkemizde etkisini göstermeye devam eden korona virüs salgınına karşı tedbirler alınmaya devam ediyor.

Bu tedbirler kapsamında hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı.

Bu sabah saat 5'te sona eren kısıtlamanın ardından, haftanın ilk iş gününde işlerine gitmek için erkenden dışarı çıkan vatandaşlar, yollarda ve yolcu duraklarında yoğunluk oluşturdu.

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