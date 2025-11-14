14 Kasım 2025, Cuma

Kısa süreli yağmur yolları nehre çevirdi
Kısa süreli yağmur yolları nehre çevirdi

Kısa süreli yağmur yolları nehre çevirdi

Giriş: 14.11.2025 18:47
Merkez Seyhan ve Çukurova ilçesinde akşam üzeri etkili olan kısa süreli yağmur hayıtı felç etti. Özellikle Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa, Barış ve Tellidere Mahallelerinde etkili olan yağmur nedeniyle yollan nehre döndü. Sürücüler yolda güçlükle ilerleyebildi. Yoldaki çukurlar su ile dolduğu için bunu fark etmeyip çukura giren sürücülerin araçlarında zararlar oluştu. Meteoroloji verilene göre yağış bu gece boyunca ve yarın da devam edecek.
