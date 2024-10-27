Kış uykusuna yatmayan ayıya böyle seslendi: Doğru yatağa

Rize’de bir vatandaş kar yağan yaylada kış uykusuna yatmayan ayıyı görünce "Gezme buralarda git yat aşağı, çabuk doğru yatağa" diye seslendi. İşte o görüntüler....

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