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Kış uykusuna yatmayan ayıya böyle seslendi: Doğru yatağa

Kış uykusuna yatmayan ayıya böyle seslendi: Doğru yatağa

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 09:31
Rize’de bir vatandaş kar yağan yaylada kış uykusuna yatmayan ayıyı görünce "Gezme buralarda git yat aşağı, çabuk doğru yatağa" diye seslendi. İşte o görüntüler....
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