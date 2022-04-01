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Kırşehir’de Şeyma Demir ve sevgilisi öldürüldü! Kızı istismar edildikten sonra katledilen acılı baba konuştu

DHA
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Giriş: 01.04.2022 15:19
Kırşehir’de emniyete kayıp başvurusu yapıldıktan 3 gün sonra cesedi sahile vuran 18 yaşındaki Şeyma Demir ile halen bulunamayan 21 yaşındaki Hasan Aydoğan için yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe katılan Şeyma Demir'in babası Vedat Demir, acısını "Benim ciğerim yandı, başka ciğerler yanmasın." ifadeleriyle dile getirdi.
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