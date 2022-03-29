Kırşehir’de kayıp sevgililer olayında Şeyma’nın cesedi ters kelepçeli bulunmuştu! Vahşetten boğazları düğümleyen yeni gelişme

Kırşehir'de, kayıp sevgililer olayında Şeyma Demir’in cansız bedeni elleri arkadan kelepçeli, ayakları iple bağlı halde Kızılırmak'ta bulunmuştu. Üniversite öğrencisi Şeyma Demir'in tutuklanan katil zanlısı güvenlik görevlilerinden Sami Aydoğan, talihsiz kıza önce tecavüz ettiklerini ardından da öldürdüklerini itiraf etti. Şeyma gibi öldürülüp nehre bırakılan erkek arkadaşı Hasan Aydoğan’ın cesedini arama çalışmaları ise devam ediyor.