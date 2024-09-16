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Kırşehir'de fırında hijyen denetiminde çıkan fare ekipleri şoke etti

Kırşehir'de fırında hijyen denetiminde çıkan fare ekipleri şoke etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 14:51
Kırşehir'de ekipler kent genelinde 3 bin iş yerine hijyen denetimi yaptı. Ekipler bir fırında karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. O anlar kameraya yansıdı.
Fırındaki denetimden çıkan şoke etti FIRINDAKİ DENETİMDEN ÇIKAN ŞOKE ETTİ

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