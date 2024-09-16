Kırşehir'de fırında hijyen denetiminde çıkan fare ekipleri şoke etti

Kırşehir'de ekipler kent genelinde 3 bin iş yerine hijyen denetimi yaptı. Ekipler bir fırında karşılaştıkları manzara karşısında hayrete düştü. O anlar kameraya yansıdı.

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