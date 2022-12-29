Kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu! İki çocuk babası artık yürüyemiyor

Kırmızı ışık ihlali yine kazaya sebep oldu. İstanbul Beşiktaş'ta kırımızı ışıkta geçen sürücü, bir kamyonete çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan kamyonet sürücüsü hastanede yaşam savaşı verirken, yakalanan trafik magandası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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