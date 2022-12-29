29 Aralık 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu! İki çocuk babası artık yürüyemiyor

Kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu! İki çocuk babası artık yürüyemiyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.12.2022 08:40
Kırmızı ışık ihlali yine kazaya sebep oldu. İstanbul Beşiktaş'ta kırımızı ışıkta geçen sürücü, bir kamyonete çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan kamyonet sürücüsü hastanede yaşam savaşı verirken, yakalanan trafik magandası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İki çocuk babası artık yürüyemiyor
İki çocuk babası artık yürüyemiyor
Kadınlar tuvaletine gizli kamera koyan...
Kadınlar tuvaletine gizli kamera koyan...
EYT müjdelendi vatandaşlar konvoya çıktı
EYT müjdelendi vatandaşlar konvoya çıktı
Eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu
Eşini öldüren katilin ifadesi kan dondurdu
Kasaba tamamen buz tuttu
Kasaba tamamen buz tuttu
Trafik magandası dehşet saçtı!
Trafik magandası dehşet saçtı!
İBB’nin önünde simitçi kendini yakmaya çalıştı
İBB'nin önünde simitçi kendini yakmaya çalıştı
30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı!
30 klimayı söküp belediyeyi dolandırdı!
12 eş... 102 çocuk... 568 torun...
12 eş... 102 çocuk... 568 torun...
Manisa’ da önüne geleni silahla vurdu!
Manisa' da önüne geleni silahla vurdu!
Ankara’da 4 ayda kabusu yaşadı!
Ankara’da 4 ayda kabusu yaşadı!
Türkiye’nin en kalabalık mahallesi!
Türkiye’nin en kalabalık mahallesi!
Daha Fazla Video Göster