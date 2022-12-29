29 Aralık 2022, Perşembe
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Kırmızı ışıkta geçen sürücü kazaya neden oldu! İki çocuk babası artık yürüyemiyor
Kırmızı ışık ihlali yine kazaya sebep oldu. İstanbul Beşiktaş'ta kırımızı ışıkta geçen sürücü, bir kamyonete çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan kamyonet sürücüsü hastanede yaşam savaşı verirken, yakalanan trafik magandası tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.