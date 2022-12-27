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Videolar Yaşam Videoları Kırmızı ışık... Hız sınırı... Emniyet kemeri... Drift atmak... Alkollü araç kullanma... İşte 2023 yılının TRAFİK CEZALARI

Kırmızı ışık... Hız sınırı... Emniyet kemeri... Drift atmak... Alkollü araç kullanma... İşte 2023 yılının TRAFİK CEZALARI

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Giriş: 27.12.2022 10:36
2023 yılının trafik cezaları belirlendi. Yeni yılda trafik cezaları yüzde 112,9 arttı. Hız sınırı, kırmızı ışık ve kemer ihlalinin cezası kaç lira oldu? İşte 2023 yılının trafik cezaları...

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İşte 2023 yılının trafik cezaları
İşte 2023 yılının trafik cezaları
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