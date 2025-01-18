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Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 18.01.2025 16:38
Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler narkotik dedektör köpek yardımıyla evin bahçesinde gizlenmiş kavanoz içerisinde uyuşturucu madde bulundu. Operasyonda hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 çeyrek altın, Reşat altını, yarım altın ile 86 bin 135 lira ele geçirildi.
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Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu
Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu
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