18 Ocak 2025, Cumartesi
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Kırklareli’nde uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Kırklareli’nde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler narkotik dedektör köpek yardımıyla evin bahçesinde gizlenmiş kavanoz içerisinde uyuşturucu madde bulundu. Operasyonda hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 30 çeyrek altın, Reşat altını, yarım altın ile 86 bin 135 lira ele geçirildi.