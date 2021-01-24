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Kırılmadık eşya bırakmadı! Turist kadın 2 saatte oteli ayağa kaldırdı

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Giriş: 24.01.2021 13:39
Güncelleme:24.01.2021 14:05
İstanbul'da erkek arkadaşıyla kavga eden turist kadın oteli birbirine kattı. Odasındaki eşyalara da zarar vermeye başlayan kadını, otel yönetimi polise şikayet etti. Bir türlü sakinleşmeyen turist, polis merkezine götürüldü.

Oteller bölgesindeki olay dün sabah saat 09.00 sıralarında yaşandı. Sabah saat 07.00 sıralarında erkek arkadaşı ile birlikte otele yerleşen Fas uyruklu kadın, kısa zaman sonra arkadaşı ile tartışmaya başladı.

Giderek büyüyen tartışmada kadın turist, otel odasındaki tüm eşyaları kırıp döktü. Otel çalışanları olaya müdahale etse de kadının saldırgan durumundan dolayı başarılı olamadı. Diğer müşteriler ve otel yönetimin şikayeti üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Şikayet üzerine gelen polis, kadını ifadesi için polis merkezine götürmek istedi. Bir polisi itip tekme atan kadın, bir türlü sakinleştirilemeyince polis ekibi zor anlar yaşadı. Güçlükle araca bindirilen kadın polis merkezine götürüldü. Otel sahibinin arkadaşı Razzok Kıyı, "Otele bu sabah yerleştiler 1-2 saat sonra olay çıkardılar.

Kadın, arkadaşıyla problem yaşamış, odadaki televizyon masa ve yatak odasını dahi kırmış. Polis geldi, kadın polise vurdu ve itti. Hap mı içmiş ne yapmış bilmiyoruz. Bütün oteli ayağa kaldırdı. Müşteriler rahatsız oldu, aileler var burada. Polis onları alıp karakola götürdü" diye konuştu.

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