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Kirayı 11 lira eksik ödedi! Oturduğu evden oldu

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Giriş: 05.04.2023 09:44
Kiracı ve ev sahibi anlaşmazlıklarına İzmir'den bir yenisi eklendi. Üstelik bu kez yaşanan anlaşmazlık gerçekten de ilgi çekici. Çünkü ev sahibi kiracısı kirayı sadece 11 lira eksik yatırdı diye dava açtı. Mahkeme ise ev sahibini haklı bularak, kiracının tahliyesine karar verdi.
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Kirayı 11 lira eksik ödedi! Oturduğu evden oldu
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