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Kiralarda TÜFE dönemi

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 14:33
Kira artışında yüzde 25'lik sınır 1 Temmuz'da sona eriyor. Peki yeni dönemde kira artışı nasıl belirlenecek? Ayrıntıları Avukat Zafer İşer aktardı.
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