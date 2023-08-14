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Kiracısının dükkanına hırsız gibi girdi! Eşyaları yağmaladı

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Giriş: 14.08.2023 08:41
Kiraya 3 katı artış isteyen mülk sahibi istediğini alamayınca adeta bir hırsız gibi kapıları parçalayarak dükkana girdi. Önce görünmemek için güvenlik kameralarını kırdı. Ardından dükkanda bulunan malları tek tek poşetlere doldurdu. Üstüne üstlük malları taşıması için kapıya da bir nakliye firması çağırdı. Mülke doymayan ''mülk sahibinin'' o anları pes dedirtti...
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