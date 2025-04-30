30 Nisan 2025, Çarşamba
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Kiracılı ev satın aldı kabusu yaşadı! Daireyi aldığına pişman oldu
Bursa'da bir kadın dişinden tırnağından artırdığı parayla bir ev satın aldı. Dairenin içinde hali hazırda bir de kiracı vardı. Evin yeni sahibi haliyle sözleşmeyi yenilemek istedi tabii. Ama iddia o ki; eski kiracı, "bugün-yarın" diyerek sözleşmeyi imzalamamak için onu oyaladı. Ve bir ay boyunca bekleyen ev sahibinin iyi niyeti, bakın kendisine nasıl pahalıya patladı?