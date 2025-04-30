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Kiracılı ev satın aldı kabusu yaşadı! Daireyi aldığına pişman oldu

Kiracılı ev satın aldı kabusu yaşadı! Daireyi aldığına pişman oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.04.2025 12:56
Bursa'da bir kadın dişinden tırnağından artırdığı parayla bir ev satın aldı. Dairenin içinde hali hazırda bir de kiracı vardı. Evin yeni sahibi haliyle sözleşmeyi yenilemek istedi tabii. Ama iddia o ki; eski kiracı, "bugün-yarın" diyerek sözleşmeyi imzalamamak için onu oyaladı. Ve bir ay boyunca bekleyen ev sahibinin iyi niyeti, bakın kendisine nasıl pahalıya patladı?
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Kiracılı ev satın aldı kabusu yaşadı! Daireyi aldığına pişman oldu
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