Kimyasal fabrikasında korkunç patlama araç kamerasında

Çin'in Kansu eyaletindeki Lanzhou kentinde kimyasal madde üreten bir testisteki patlama büyük bir yangına yol açtı. Patlama anı ise araç kamerasından saniye saniye kaydedildi.

Çin'in Kansu eyaletindeki Lanzhou kentinde kimyasal madde üreten bir testisteki patlama büyük bir yangına yol açtı. Patlama anı ise araç kamerasından saniye saniye kaydedildi.