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Kimyasal fabrikasında korkunç patlama araç kamerasında

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Giriş: 03.11.2020 12:39
Güncelleme:03.11.2020 12:55
Çin'in Kansu eyaletindeki Lanzhou kentinde kimyasal madde üreten bir testisteki patlama büyük bir yangına yol açtı. Patlama anı ise araç kamerasından saniye saniye kaydedildi.

Çin'in Kansu eyaletindeki Lanzhou kentinde kimyasal madde üreten bir testisteki patlama büyük bir yangına yol açtı. Patlama anı ise araç kamerasından saniye saniye kaydedildi.

Son dakika: Kimyasal fabrikasında korkunç patlama araç kamerasında SON DAKİKA: KİMYASAL FABRİKASINDA KORKUNÇ PATLAMA ARAÇ KAMERASINDA

Korkunç patlama araç kamerasında
Korkunç patlama araç kamerasında
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