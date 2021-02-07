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Kimi koltuk arkasına kimi dolaba saklandı! Koronavirüs eğlencesi pahalıya patladı

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Giriş: 07.02.2021 17:19
Koronavirüs tedbirleri gereği kapalı olması gereken bir eğlence mekanına polis ekipleri baskın gerçekleştirdi. Ekiplerin baskın yaptığı sırada bazı müşteriler koltuk arkası, masa altı ve mutfak tezgahının altına girerek gizlenmeye çalıştı. Sosyal mesafe kuralına uymayan 24 kişiye toplam 76 bin 320 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalarda 5 Şubat'ta saat 23.15 sıralarında Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Kerim Çavuş Caddesinde bulunan bir iş yerinin açık olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Adreste yapılan denetimde içeride 24 kişinin bulunduğu, şahısların sosyal mesafe kuralına uymadığı tespit edildi.

İçerideki şahıslardan bazıları ekipleri görünce koltukların arkasına bazıları ise dolapların içine girerek saklanmaya çalıştı.

İçerde bulunan toplam 24 şahsın her birine 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununa gereğince 3 bin 180 liradan, toplamda 76 bin 320 lira idari para cezası işlemi uygulandı.

İş yeri mühürlenerek faaliyetlerine son verilirken, iş yeri sahibi M.Ö. isimli şahıs hakkında işlem yapıldı.

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