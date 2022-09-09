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Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi: Benim bu hayattaki son kararım

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Giriş: 09.09.2022 22:51
ATV'nin sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'e Ankara'dan katılan Erol Yılmaz isimli yarışmacı, 5 bin liralık soruda telefonla arama joker hakkını kullandı. Ayhan isimli tanıdığını arama talebinde bulunan Yılmaz, kendisiyle beraber stüdyoya gelen Damla Hanım'a bir soru sormak istediğini belirtti. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'ndan soru için izin alan yarışmacı, konuk bölümünde oturan Damla Hanım'ın yanına gitti ve "Benim bu hayattaki son kararım" sözleriyle evlenme teklifi etti. Damla Hanım teklife evet yanıtını verdi. İşte Milyoner'e damga vuran o anlar...
Kim Milyoner Olmak İster’de evlilik teklifi
Kim Milyoner Olmak İster'de evlilik teklifi
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