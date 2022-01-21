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Kim Milyoner Olmak İster'de Avrupa'nın kirli tarihini ortaya çıkaran soru!

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Giriş: 21.01.2022 23:12
ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması programı Kim Milyoner Olmak İster'de Avrupa'nın çocuklara karşı yıllar boyunca uyguladığı zulmü adeta gözler önüne seren bir soruya yer verildi. Yarışmacıya sorulan "1980'lere kadar hangi ülkedeki yetim, gayrimeşru doğmuş, ebeveyni alkolik, ayrılmış veya fakir olan çocuklar devlet tarafından bazen açık artırmada satılarak çiftliklerde zorla çalıştırılmıştır?" sorusunun doğru yanıtı İsviçre'ydi. Peki dünyada çikolatası, güzel köy evleri, zenginliği ile tanınan İsviçre'nin tarihinde neler var? İsviçre çocuıkları nasıl açık artırma ile sattı? İşte detaylar...
Kim Milyoner Olmak İster’de Avrupa’nın kirli tarihini ortaya çıkaran soru!
Kim Milyoner Olmak İster'de Avrupa'nın kirli tarihini ortaya çıkaran soru!
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