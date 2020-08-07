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Kilosu nedeniyle sevdiği kızla evlenemeyen Akın Türkoğlu 6 ayda 212 kilo verdi

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Giriş: 07.08.2020 10:56
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, fazla kiloları nedeniyle sevdiği kızın ailesinin evlenmelerine izin vermediği Akın Türkoğlu (22), 6 ayda 212 kilo vererek, 84 kiloya düştü. Her gün 25 kilometre yürüyen Türkoğlu, "Sekiz yıl sevdiğim bir kız vardı. Evlenmek istiyordum. Ailesi beni istemedi, arkadaşları kilolarımdan dolayı hor gördüler. Ona, 'Sen ona yakışmıyorsun' dediler." ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, fazla kiloları nedeniyle sevdiği kızın ailesinin evlenmelerine izin vermediği Akın Türkoğlu (22), 6 ayda 212 kilo vererek, 84 kiloya düştü. Her gün 25 kilometre yürüyen Türkoğlu, "Sekiz yıl sevdiğim bir kız vardı. Evlenmek istiyordum. Ailesi beni istemedi, arkadaşları kilolarımdan dolayı hor gördüler. Ona, 'Sen ona yakışmıyorsun' dediler." ifadelerini kullandı.

Ailesi istemedi arkadaşları hor gördü! Kilolu olduğu için sevdiği kızla evlenemeyince 6 ayda 212 kilo vedi AİLESİ İSTEMEDİ ARKADAŞLARI HOR GÖRDÜ! KİLOLU OLDUĞU İÇİN SEVDİĞİ KIZLA EVLENEMEYİNCE 6 AYDA 212 KİLO VEDİ

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