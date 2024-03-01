Kilometrelerce tek teker böyle ilerledi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir sürücü, motosikletinin ön tekerini kaldırıp dakikalarca ilerledi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyreden motosiklet sürücüsü, bir süre sonra tek teker ilerlemeye başladı. Hem kendi canını hem başka vatandaşların canın tehlikeye düşüren sürücünün umursamaz anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.