Kilis'te kayıp olarak aranıyordu! 9 yaşındaki Gina’dan acı haber | Cesedi o halde bulundu

Dehşete düşüren olay önceki gün Kilis'te meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek bir evin bahçesindeki su kuyusunda beline briket bağlı cesedi bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evin sahibi H.B.’yi gözaltına aldı.