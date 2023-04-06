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Kilis'te kayıp olarak aranıyordu! 9 yaşındaki Gina’dan acı haber | Cesedi o halde bulundu

İHA
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Giriş: 06.04.2023 10:13
Dehşete düşüren olay önceki gün Kilis'te meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Suriye uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek bir evin bahçesindeki su kuyusunda beline briket bağlı cesedi bulundu.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, evin sahibi H.B.’yi gözaltına aldı.
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