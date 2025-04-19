19 Nisan 2025, Cumartesi
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Kilis'te Filistin için dayanışma yürüyüşü düzenlendi!
Kilis'te düzenlenen yürüyüşe vatandaşların yanı sıra Kilis İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, göreve yeni başlayan Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zekeriya Akman, Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt, siyasi parti temsilcisi ve sivil toplum kuruluşları katıldı. Programda şiirler okundu, dualar edildi, tekbirler getirildi.