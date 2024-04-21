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Kilis’te 14 yaşındaki çocuğun kullandığı araç yayalara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

İHA
ahaber.com.tr
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Giriş: 21.04.2024 19:03
Kilis’te 14 yaşındaki çocuğun kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ölürken 2 kişi yaralandı.
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