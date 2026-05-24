Kılıçdaroğlu'nun evinde olağanüstü hareketlilik: Polis etrafı kuşattı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde koltuk savaşı ve arbede sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin önünde de dikkat çeken bir hareketlilik yaşanıyor. A Haber muhabiri Burcu Özüduru'nun olay yerinden aktardığı bilgilere göre, Kılıçdaroğlu'nun konutunun çevresindeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Sokakların polis otobüsleriyle kapatıldığı ve giriş-çıkışların kontrol altına alındığı bölgede, Kılıçdaroğlu'nun evinden ayrılmayarak "kritik mesaisine" devam ettiği öğrenildi.