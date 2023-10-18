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Kılıçdaroğlu ve HDP'den tezkere provokasyonu! AK Parti'den TBMM'de sert tepki: Söz konusu değil

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Giriş: 18.10.2023 09:49
AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, TBMM'de tezkere görüşmeleri sırasında yaptığı konuşmada HDP'li Hakkı Saruhan Oluç ile gerginlik yaşadı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Türkiye'de yabancı asker postalı istemiyoruz" iddiasına tepki gösteren Akar, hem HDP'li vekillere hem de CHP'ye yanıt verdi. Söz konusu ifadelerin "DEAŞ'la Ortak Mücadele Komisyonu"nun üyesi olunmasından kaynaklandığını hatılatan Akar, "Herhangi bir şekilde yabancı unsurların Türkiye'ye gelmesi söz konusu değil." ifadelerini kullandı.
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