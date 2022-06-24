Kıbrıs'ta orman yangını böyle başladı

Son dakika haberi... KKTC'nin Mersinlik bölgesinde 3 gün önce çıkan yangının çıkış anı güvenlik kameralarına yansıdı. KKTC'de devam eden ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına 4 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor.

Rüzgarın da etkisiyle 12 bin dönümden fazla yeşil alanı yok eden yangın böyle başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Gazimağusa'ya bağlı Ağıllar ve Mersinlik köyleri arasındaki dağlık ve ormanlık alanda başlayan yangının çıkış anı güvenlik kameralarına yansıdı.

KKTC'de devam eden ve yerleşim yerlerini tehdit eden yangına 4 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor.