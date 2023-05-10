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Kibariye Mersin'de 2 metre yükseklikteki sahneden düştü! O anlar kamerada...

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Giriş: 10.05.2023 00:40
Mersin'de üzücü bir olay yaşandı. Burada sahne alan ünlü sanatçı Kibariye hayranı yüzünden sahneden aşağı düştü. Ünlü sanatçı hastanede tedavi altına alınırken o anlar kameraya yansıdı.
Kibariye sahneden düştü
Kibariye sahneden düştü
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