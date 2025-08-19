19 Ağustos 2025, Salı

Keskin Belediye Başkanı Cöngel’in aracı kaza yaptı: 3 yaralı

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir otomobil, yoldaki eşeğe çarpmamak için kaza yaptı. Kaza yapan aracın içerisinde Kırıkkale'nin Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cöngel, Belediye Meclis Üyesi Duran Sargın ve Keskin Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Zeki Kurtaran'ın da olduğu öğrenildi. Olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralılar hastaneye kaldırıldı.
