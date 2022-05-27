Kesikbaş cinayetinin zanlısı aranıyor! Çok sayıda gözaltı var

Zonguldak'ta geçen Kasım ayında 71 yaşındaki Mustafa Keleş'in kafasının kesilmiş ve toprağa gömülmüş halde bulunmasının akabinde failini yakalama faaliyetleri devam ediyor. Cinayete dair 11 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların jandarmadaki sorgu işlemleri devam ediyor.

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