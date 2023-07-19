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Kene tehlikesine dikkat!

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Giriş: 19.07.2023 15:24
Kene ısırması sonrası ortaya çıkan hastalığın belirtileri nelerdir? Detayları A Haber muhabiri Murat Onur ve konuğu Dr. Bahadır Orkun Özbay aktardı.
Kene tehlikesine dikkat!
Kene tehlikesine dikkat!
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