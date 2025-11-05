05 Kasım 2025, Çarşamba

Kendisinden para isteyen akrabasını vurdu

Giriş: 05.11.2025 23:30
Olay, saat 21.15 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Mavi Bulvardaki kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafe çalışanı Ş.S.'nin (51)'yanına akrabası A.K. (41) geldi. A.K., Ş.S.'den para istedi o da vermek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Ş.S., A.K.'yı pompalı tüfek ile bacağından vurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Asayiş Şube Müdürlüğü yunus polisleri olaydan kısa süre sonra şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı. Öte yandan, olayın yaşandığı kafeye 5 Ekim tarihinde pimi çekilmemiş el bombası atılmıştı, olayla ilgili ise 4 kişi tutuklanmıştı. Yaşanan silahlı kavga olayının, el bombası olayıyla ilgisi olmadığının polis tarafından tespit edildiği öğrenildi.
