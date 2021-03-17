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Kenan Sofuoğlu geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor! Şampiyonun oğlu babasının izinde

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Giriş: 17.03.2021 11:32
Güncelleme:17.03.2021 11:34
Dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyor. 2 yaşındaki oğlu Zayn, babasının izinden gidiyor. Sofuoğlu, geçtiğimiz günlerde Zayn'ın motor kullandığı anları sosyal medyadan paylaşmış eleştiri almıştı. Kenan Sofuoğlu, çocuklara nasıl motor kullanmayı öğrettiğini anlattı.
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